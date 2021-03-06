برلماني يطالب بتوعية إعلامية بمخاطر إلقاء القمامة بالمجاري المائية

قال النائب علي بدر أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مشكلة إلقاء القمامة بشكل عام ولا سيما في المجاري المائية تعد توابعها أخطار جسيمة يكون المتضرر الأول منها هو المواطن وذلك بسبب تهديدها لسلامته وصحته الجسدية.









أكد " بدر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه سيتم تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الترع وتحديدا التي تكون ضمن مشروع التبطين وذلك بهدف ردع السلوك غير الأخلاقي والمنضبط تجاه البيئة والمسئولية المجتمعية أيضا.









ولفت عضو مجلس النواب، إلي أنه من الواجب أولا تناول الإعلام بمختلف وسائله لهذه المشكلة وعرض مخاطرها من أجل توعية المواطنين، معقبا " ندي فرصة الأول وإذا استمر تكرار ذلك نبدأ في تشديد الجزاء".









جاء ذلك بعد أن تداولت صور لانتشار المخلفات والقمامة فى ترعة الجيزاوية بقرية العزيزية بمركز البدرشين بالجيزة بعد دخولها فى مشروع تبطين الترع ضمن مبادرة حياة كريمة.



