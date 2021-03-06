ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بتوعية إعلامية بمخاطر إلقاء القمامة بالمجاري المائية

السبت 06/مارس/2021 - 12:28 ص
النائب علي بدر عضو
النائب علي بدر عضو مجلس النواب
Advertisements
سماح أنور
قال النائب علي بدر أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مشكلة إلقاء القمامة بشكل عام ولا سيما في المجاري المائية تعد توابعها أخطار جسيمة يكون المتضرر الأول منها هو المواطن وذلك بسبب تهديدها لسلامته وصحته الجسدية.


أكد " بدر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه سيتم تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الترع وتحديدا التي تكون ضمن مشروع التبطين وذلك بهدف ردع السلوك غير الأخلاقي والمنضبط تجاه البيئة والمسئولية المجتمعية أيضا.


ولفت عضو مجلس النواب، إلي أنه من الواجب أولا تناول الإعلام بمختلف وسائله لهذه المشكلة وعرض مخاطرها من أجل توعية المواطنين، معقبا " ندي فرصة الأول وإذا استمر تكرار ذلك نبدأ في تشديد الجزاء".


جاء ذلك بعد أن تداولت صور لانتشار المخلفات والقمامة فى ترعة الجيزاوية بقرية العزيزية بمركز البدرشين بالجيزة بعد دخولها فى مشروع تبطين الترع ضمن مبادرة حياة كريمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع مشروع تأهيل وتبطين الترع

رئيس الوزراء يتابع مشروع تأهيل وتبطين الترع.. توجيه من الرئيس برصف الطرق على جانبي الترع.. ومدبولي يُشدّد على منع إلقاء المخلفات

الري: غرامة 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة عقوبة إلقاء القمامة بالمجاري المائية

10 آلاف جنيه غرامة إلقاء القمامة بالمجاري المائية..التضامن تمول شباب الريف لشراء معدات نقل المخلفات بعد جمعها من المنازل ..تنفيذ نموذج للتعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف بالبحيرة وتعميمه

غرامة 10 آلاف جنيه لمن يلقي القمامة في المصارف والمجاري المائية

الري: غرامة 10 آلاف جنيه على إلقاء القمامة في المجاري المائية .. فيديو

ترشيحاتنا

بإطلالة جريئة.. ميار الغيطي تثير الجدل من المالديف

القبض على السعودي المتهم بقتل مصري بـ 5 رصاصات

حادث مروع بـ الكريمات .. مصرع 18 وإصابة 5 في تصادم على الصحراوي الشرقي

وقف رحلات الطيران بين القاهرة وكازابلانكا من اليوم

ترتيب الدوري المصري .. الزمالك يتصدر والأهلي وصيفا وإنبي فى المربع الذهبي

10 صور من حادث الكريمات .. مصرع وإصابة 23 شخصًا في تصادم سيارة نقل بـ ميكروباص

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغذية وصحية.. طريقة تحضير فطائر البطاطس بخطوات سهلة

7 عادات غذائية للحفاظ على الرشاقة وإنقاص الوزن

تعرف على أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور