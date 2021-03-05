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رياضة

بمشاركة حجازي .. اتحاد جدة يفوز على الوحدة 4-2 في الدوري السعودي

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:43 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حقق فريق اتحاد جدة، انتصارًا هامًا على نظيره الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

رومارينيو نجم اللقاء الأول، افتتح التسجيل للاتحاد في الدقيقة 52 من ضربة جزاء، أعقبه فهد المولد بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 66.

رومارينيو عاد ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 72، لكن الوحدة رد بهدفين عن طريق هيرناني وأحمد أبو جابر في الدقيقتين 74، 84.

وفي الدقيقة 95، أكد البرازيلي رومارينيو انتصار فريقه بتسجيله الهدف الرابع، ليؤمن نقاط المباراة لفريقه.

وشارك محترفنا المصري أحمد حجازي في المباراة بالكامل مع فريقه اتحاد جدة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد اتحاد جدة للنقطة 38 في المركز الثالث، وتوقف رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.
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