محافظ المينا يشارك في مراسم تشييع جنازة أسقف بني مزار والبهنسا

شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، في مراسم تشييع جنازة نيافة الحبر الأنبا أثناسيوس، أسقف بني مزار والبهنسا، والذي وافته المنية اليوم، وذلك بمقر مطرانية بني مزار والبهنسا بمركز بني مزار، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، واسماعيل الفحام، رئيس مدينة بني مزار، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد كبير من الأساقفة والأباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.





أعرب المحافظ عن خالص حزنه، مقدمًا العزاء للحضور ولأهالي محافظة المنيا عامة وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية خاصة، مؤكدًا أن الفقيد الراحل كان دمث الخلق كريما ومحبوبا من الجميع، داعيًا الجميع بالإقتداء بالأخلاق والصفات الطيبة التي كان يتمتع بها المطران الراحل، وقال «إننا جميعًا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة مع بعضنا البعض، ونتشارك سويًا الأفراح والأحزان كنسيج واحد».





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وفي سياق متصل قال المحافظ اللواء أسامة القاضي ، إن الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تولى اهتمامًا كبير بالصعيد، بشكل عام ومحافظة المنيا، بشكل خاص وذلك من خلال العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مشروع مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لاستهداف اكثر من 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية، والعمل على تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.





جاء ذلك خلال استقباله لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضمن توجيهات وزير التنمية المحلية لاشراك نواب البرلمان والشيوخ في مناقشة وحل جميع التحديات والمشاكل التي تهم المواطنيين ،حيث بحث المحافظ مع النواب عددا من الموضوعات، والاحتياجات والمشروعات المتعلقة بالخدمات التي تقدم لأهالي المحافظة.





استعرض المحافظ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بالإضافة الى أهداف مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي سيتم تنفيذها بنطاق 192 قرية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى انه تم تحديد احتياجات تلك القرى بمختلف القطاعات منها (مياه الشرب - الصرف الصحي - كهرباء - غاز طبيعي - تعليم - صحة - طب بيطري - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات).





كما ناقش المحافظ العديد من القضايا التي تهم المواطنين، مؤكدًا المامه الكامل بجميع متطلبات واحتياجات المواطنين، وسعيه لحل تلك العقبات بما يسهم في إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين، بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، الذين يعدوا عين المواطن في دولة تحكمها أسس الديموقراطية العريقة والاصيلة.







