صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 1779 مواطنا بالشيخ مسعود

نظمت مديرية الصحة بالمنيا ، اعمال القافلة الطبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين، وذلك بقرية الشيخ مسعود التابعة لمركز العدوه، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.





قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان فاعليات القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1779 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.





اقرأ المزيد









اوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، ان القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء 358 حالة جراحة، 479 حالة أطفال، 268 باطنة، 116 قلب، 231 جلدية، 141 نساء، 99 تنظيم اسرة، 69 اسنان، بالإضافة لاجراء 86 تحاليل مختلفة واجراء 61 حالات موجات صوتيه واجراء 5 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 117 متردد وتم خلع اسنان 8 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 37 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 103 متردد من خلال 12 عيادة متنقلة.





وفي سياق متصل أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي استمرار اعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للوصول إلى جميع الأطفال من الفئات المستهدفة من سن يوم وحتى 5 سنوات، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.





قال المحافظ، انه تم تطعيم 977 ألف و537 طفل خلال اعمال الحملة القومية ضد شلل الأطفال بنسبة 98% من إجمالي المستهدف، بهدف ان تصبح مصر خالية من شلل الأطفال.





أكد الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على استمرار الفرق الطبية في الحملة تطعيم الأطفال لتحقيق المستهدف من الحملة، مؤكدًا على إزالة كافة المعوقات التي تقابل الفرق المشاركة.





أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي ان الحملة يتم تنفيذها من خلال2651 فرقه ثابته ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.



