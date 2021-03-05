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سد النهضة.. الباز: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطر يهدد أمنها القومي

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:59 م
سد النهضة
سد النهضة
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حمزة شعيب

قال الدكتور محمد الباز، إنه لولا اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه مصر في ملف سد النهضة، ما تمكنت اليوم من التحرك دوليا في هذه القضية ، وتشكيل رباعية دولية تضم كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي  والأمم المتحدة لرعاية مفاوضات سد النهضة .

وأضاف في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن إثيوبيا تتحدث حاليا عن العودة للمفاوضات وترف تدويل قضية سد النهضة ، موضحا انه يجب ان يعلما لجميع  أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطر يهدد أمنها القومي .

وتابع  الآن يمكن ان يدرك الجميع قيمة الأسلحة التي كانت تشتريه ا الدولة وكان يتساءل الكثيرون عن سبب هذا الشراء، موضحا  أن هذه الأسلحة في ذاتها قد تكون قوة ردع ، تحقق انتصارات للدولة المصرية بلا معارك .
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