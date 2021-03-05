سد النهضة.. الباز: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطر يهدد أمنها القومي





قال الدكتور محمد الباز، إنه لولا اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه مصر في ملف سد النهضة، ما تمكنت اليوم من التحرك دوليا في هذه القضية ، وتشكيل رباعية دولية تضم كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لرعاية مفاوضات سد النهضة .





وأضاف في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن إثيوبيا تتحدث حاليا عن العودة للمفاوضات وترف تدويل قضية سد النهضة ، موضحا انه يجب ان يعلما لجميع أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطر يهدد أمنها القومي .





وتابع الآن يمكن ان يدرك الجميع قيمة الأسلحة التي كانت تشتريه ا الدولة وكان يتساءل الكثيرون عن سبب هذا الشراء، موضحا أن هذه الأسلحة في ذاتها قد تكون قوة ردع ، تحقق انتصارات للدولة المصرية بلا معارك .