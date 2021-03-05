رائد العزاوي: زيارة بابا الفاتيكان لمدينة النجف كسر جديد لأذرع إيران بالمنطقة

قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي رائد العزاوي، إن زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للعراق، لها دلالات كثيرة على المتسوى الإنساني فالكل يعلم أن العراق عانى من حرب طائفية هي الأكبر في تاريخ العالم الحديث، وعملية تطهير عرقي ومذهبي، حيث عاني العراق من مسألة تهجير المسيحيين على مدار السنوات الماضية.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن هذه الزيارة تعيد اللحمة، لأهل العراق، خاصة أنه يزور مدينة الناصرية وهي الموضع الأكبر للتظاهرات العراقية.





واستكمل أن البابا فرانسيس سيزور مدينة النجف وسيلتقي بآية الله العظمى علي السيستاني، وهذا يعني ان العالم يرى أنه المرجعية للطائفة الشيعية في العالم إلا في النجف، موضحا أن حوزة النجف ترفض ولاية الفقيه التي تدعو لها حوزة قم في إيران، فهذه الزيارة انتصار لحوزة العلمية في النجف، على حوزة قم.





واستكمل أن هذه الزيارة هي كسر جديد لأحد أذرع إيران في المنطقة .