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تعليم

آداب القاهرة تكشف عن موعد امتحان القبول الشفوي لـ قسم المكاتب والوثائق

السبت 06/مارس/2021 - 05:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أصدرت كلية الاداب جامعة القاهرة ، قرار بعقد امتحان القبول الشفوي قسم المكاتب و الوثائق وتقنية المعلومات يوم الاثنين الموافق ٢٢ من مارس الجارى .

كما حددت إدارة الكلية ان يكون موعد امتحان طلاب الدبلومات الساعه ١٠ صباحا ، بينما طلاب الماجستير فى تمام الساعة ١٢ ظهرا ، و طلاب الدكتوراه الساعة ١ ظهرا .

وكان قد كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن أجواء اليوم السادس من امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية بالاضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا . 

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، ان اليوم السادس من امتحانات الفصل الدراسى الاول يسير بشكل طبيعيى ولا يوجد أى مشكلات واجهت الطلاب، بالاضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا .

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