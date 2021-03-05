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برلمان

برلماني: إنتاج لقاح كورونا مصري يظهر قدرة البحث العلمي على المنافسة

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:34 م
النائب محمود أبوالخير
النائب محمود أبوالخير عضو مجلس النواب
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سماح أنور
قال النائب محمود أبوالخير عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن البحث العلمي في مصر لاقي إهتماما ودعما كبيرين من القيادة السياسية والذي أدرك الأفراد أهميته الكبري بمجيء أزمة كورونا.

طالب "أبوالخير" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بوضع مادة تعليمية بالجامعات قائمة علي إتباع المنهج البحثي العلمي في عدد من المجالات وذلك من أجل التدريب المبكر علي آلياته مما يسهم في إنتاج عقول مستنيرة تفيد ذاتها ووطنها.

وعن إنتاج أول لقاح مصري ضد كورونا، أكد البرلماني، إنها خطوة إيجابية ستسهم في مواجهة تداعيات الفيروس بشكل سريع وفعال وبمثابة إعلان رسالة قوية للعالم توضح مدي قوة البحث العلمي المصري وقدرته علي المنافسة.

وتابع النائب، كما أنه يجب علينا الإستمرار في دعم الأبحاث العلمية ومنحها حوافز تشجيعية من شأنها إزالة العقبات والتحديات أمام كل باحث ينوي مساعدة وطنه.

جاء ذلك بعد أن  كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تفاصيل إنتاج أول لقاح مصري لمواجهة كورونا، بعد نشر البحث المصري في أكبر المجلات العلمية في العالم، الذي تحدث عن فعالية وامان اللقاح المصري على الحيوانات.

وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة " دي إم سي": "سيتم البدء في التجهيز لإنتاج عينات اللقاح المصري تمهيدا لبدء التجارب السريرية على الإنسان خلال أسابيع من الان".

وأضاف: "فترة إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري تقدر بنحو 6 أشهر وبعد التأكد من الأمان والفعالية ونجاح التجارب سيتم البدء على الفور في التصنيع  والإنتاج".

وتابع خالد عبد الغفار: "لأول مرة في مصر يتم إنتاج لقاح مصري بهذه التقنية ونعمل في أكثر من مشروع لإحداث التكامل في البحث العلمي لتطوير اللقاحات والأمصال".

وأكمل خالد عبد الغفار: "كورونا ليس أول أو اخر وباء ونستعد لمواجهة اي جديد وهناك تنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الدواء والقوات المسلحة ومراكز البحوث".

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