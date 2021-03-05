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رياضة

أوجستين سنجور يعلن انسحابه من انتخابات الكاف لصالح موتسيبي

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:21 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن السنغالي أوجستين سنجور، اليوم الجمعة، انسحابه من سباق الترشح على رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

أوجستين نشر بيانًا صحفيًا أكد فيه موافقته على المبادرة التي تبناها الاتحاد الدولي لكرة القدم ودولتي مصر والمغرب لأجل مستقبل أفضل للكرة الأفريقية بحسب البيان.

وانسحب أوجستين لصالح الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي مالك نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الذي بات قريبًا من تولي منصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 12 مارس الجاري بالرباط.
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