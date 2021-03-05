نائب رئيس جامعة حلوان يكشف عن عدد حالات الغش والأعذار في أول أسبوع امتحانات

كشف الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان، عن اعداد حالات الغش التى حدثت أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول حيث وصل عدد الحالات الى ٤٩ حالة وانه قد تم إتخاذ الاجراءات معهم و ستطبق عليه العقوبات فى اللائحة التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات .
وأوضح الدكتور الرفاعي فى تصريحات خاصة ل "صدي البلد"
أن عدد الطلاب الذين تقدموا بأعذار عن تأدية الامتحانات بلغ عددهم ١٩٦، كما ان الجامعة
قد رصدت 11 حالة مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا وتم على الفور أتخاذ كافة الاجراءات
الطبية معهم
وأضاف الدكتور حسام أن جامعة حلوان بكافة قطاعاتها وإداراتها وكوادرها تبذل قصارى جهودها لكي تسير الامتحانات بالصورة المثلى، وذلك في ظل إجراءات احترازية يتم تطبيقها على أكمل صورة حرصا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب.