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ساحر الكلمة.. سلوى محمود: ماركيز حبس نفسه في المنزل 18 شهرا لكتابة "مائة عام من العزلة"

السبت 06/مارس/2021 - 12:35 ص
كتاب مائة عام من
كتاب مائة عام من العزلة
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عادل نصار
وصفت الدكتور سلوى محمود رئيس قسم اللغة الإسبانية بآداب حلوان واستاذة الأدب والترجمة، جابرييل ماركيز بأنه ساحر الكلمة، مضيفة أن بدأت موهبتة الأدبية في عمر الخمس سنوات وبدأ الانتشار في سن ال ١٥ عاما، وبدأ إنتاجه الأدبي بعد الثلاثين من عمره.

وأضافت محمود، في حوارها الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج المساء مع قصواء، المذاع عبر شاشة TeN، مساء اليوم الجمعة، ماركيز حبس نفسه في المنزل ١٨ شهرا لكتابة "مائة عام من العزلة" والذي تم بيع ما لا يقل عن نصف مليون نسخة من هذا الكتاب وحقق انتشار واسع وبشكل غير عادي.

وتابعت أن جابرييل ماركيز، عبقري الرواية في القرن العشرين، وقصة حياته شيء مثير للاهتمام، وولد في منطقة في كولومبيا وانتقل بعد فترة لمنطقة اخري، وظل ماركيز مع جده وجدته الشخصية العسكرية القوية، الأمر الذي ساهم في تشكيل وجدانه وشخصيته، وتلعم من جدته أمور ساهمت في كتابته مائة عام من العزلة رائعة.

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