برلمانية تطالب بتقديم حوافز تشجيعية للعاملين بالصناعات التراثية والحرفية القديمة

أشادت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بلقاء وزيرة التجارة والصناعة مع أعضاء المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، لافتة إلى أن هذا اللقاء يأتي تعقيبًا على مبادرة الرئيس السيسي بشأن تنمية الحرف الصناعية المندثرة والتي ستقام في الإسماعيلية، معقبة :" احنا بنقيس مدى انتمائنا لبلدنا بالحرف اليدوية ، وفي نفس الوقت بنرجع تراثنا القديم لان في دول كبيرة زي ألمانيا وفرنسا كانت بتاخد من عندنا الصناعات اليدوية والتراثية، بس العمال إللى كانوا بيصنعوها اندثروا".









أوضحت " متى" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن كل محافظة من محافظات الجمهورية لها تراثها الخاص بها، كما أنها تشتهر بصناعات تراثية وحرفية معينة، مؤكدة أنه لابد أن يكون في كل محافظة أماكن مخصصة لهذه الصناعات ، مع إمدادها وتزويدها بكافة الأدوات التكنولوجية الحديثة ، الى جانب الفكر الخلاق والمبدع ، وتقديم حوافز تشجيعية للعاملين بها، معقبة:" أتمني من كل الناس إللى عندها هواية بالصناعات التراثية القديمة، أن تضع قاعدة بيانتها على وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتجميع أكبر قدر ممكن من الكفاءات لإحداث تنمية حقيقة ونعيد تراثنا الحقيقي ".





أعربت عضو مجلس النواب عن تمنياتها أن يكون هناك استثمار جيد فى هذا الشأن، وأن تلقى هذه الصناعات اهتمامًا يليق بها من جانب الدولة ، لافتة إلى أن مصر لديها كل مدخلات الصناعة ، إلى جانب العمال المهرة الذين ينقصهم فقط التدريب والتأهيل الجيد واعطائهم الفكرة الجيدة فى التجويد داخل الخامات لكي نتمكن من الوصول لصناعات جيدة، تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة.













جاء ذلك بعد أن عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع أعضاء المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية برئاسة الدكتور الوليد الشامي حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير القطاع بما يسهم في زيادة تنافسية ورواج منتجات الحرف اليدوية المصرية بالسوقين المحلي والخارجي وزيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية حضر اللقاء حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى .









وأكدت نيفين جامع، حرص القيادة السياسية على النهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية وحل كافة التحديات التي تواجه العاملين بهذا القطاع باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر فرص عمل كثيرة وبصفة خاصة بالمحافظات الحدودية والصعيد والمحافظات السياحية، مشيرةً إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة بكافة المشروعات العاملة بالقطاع حتى تتمكن من الوصول لبرامج التمويل والتدريب وبناء القدرات والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.





وفى هذا الإطار نوهت جامع بأهمية تعظيم الإستفادة من قاعدة البيانات المتوافرة لدى كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة وما يقدمانه من خدمات لقطاع الحرف التراثية والإبداعية والذى يضم نحو250 تجمعًا بإجمالى 120 حرفة يعمل بها ما يقرب من 2 مليون عامل ، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالترويج والتسويق لهذه المنتجات فى الأسواق الخارجية ،حيث بلغ إجمالى صادرات القطاع خلال العام الماضى نحو 208 مليون دولار .