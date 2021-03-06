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تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس

السبت 06/مارس/2021 - 03:01 ص
ورشة عمل بجامعة حلوان
ورشة عمل بجامعة حلوان
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إسلام خالد
ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان «عملية مراجعة الأقران وأسباب رفض المخطوطة »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور محمد القصاص أن وحدة دعم البحث العلمي تساهم من خلال مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها فى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية.

ويحاضر فى ورشة العمل،الدكتور محمد القصاص مستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا، ومدير وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان وعضو المجلس العلمي النوعي للأبحاث الطبية بأكاديمية البحث العلمي، دبلوم الأبحاث الإكلينيكية - جامعة ليفربول،  والدكتورة أماني السيد أستاذ ورئيس قسم علم المعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان.

وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية للمهتمين بالنشر العلمي .

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، يوم السبت 6 مارس 2021، فى تمام الساعة 05:00 مساءً .

كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/81418236667?pwd=djF3UkdWMU45YlZ6d0RKUytmdjZyUT09

Meeting ID: 814 1823 6667
Passcode: 816332 
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