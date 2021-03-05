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الري: انتشلنا القمامة من ترعة سقارة وندعو المواطنين لحمايتها.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:51 م
محمد غانم متحدث الري
محمد غانم متحدث الري
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محمود محسن
قال المهندس محمد غنيم المتحدث باسم وزارة الري إن الوزارة تتابع ما حدث من إلقاء القمامة بترعة سقارة البحرية مؤكدا أن أجهزة الري تحركت فورا وانتشلت هذه المخلفات.


وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أنه للأسف نواجه مشكلة كبيرة وتحد كبير ونرغب في أن يكون المواطن هو من يحمي هذه الترع وليس مصدر تلوثها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الري: انتهينا من 1050 كيلو متر على مستوى الجمهورية ونعمل أن ننتهي من أكثر من 1000 كيلو أخرى، مؤكدا أن هذا يعد مشروع قومى لتغيير صورة الريف المصري للشكل الأفضل والحضاري.

وأردف غانم: المياه ملك المواطنين.. المياه تروي الأرض الزراعية التي هي ملكا للمواطنين فجميع قايادات الوزارة تعمل على هذا المشروع. 
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