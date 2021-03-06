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توك شو

فى حتة مش بتاعتك .. حلمى عبد الباقى يوجه رسالة لـ عمر كمال

السبت 06/مارس/2021 - 02:01 ص
حلمى عبد الباقى
حلمى عبد الباقى
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شيرين عادل
قال الفنان حلمى عبد الباقى،  إنه سيطرح أغنية " بعتذرلك "  خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الاحتفال بعيد المرأة  العالمى وتوجيه رسالة للرجل بضرورة الاعتذار للمرأة فى حال تركها فى العلاقات العاطفية.

وأوضح  "عبد الباقى"، خلال استضافته ببرنامج ساعة بريك" والمذاع عبر فضائية المحور،  أن الفنان عمر كمال يمتاز بخامة صوت جيدة ولكنه تسرع قليلأ فى دخوله " أغانى المهرجانات"  معقبأ  "انت استعجلت واتحطيت فى حتة مش بتاعتك". 

وأكد ان المطرب الشعبى ليس إسفاف  خاصة أنه يلمس كافة طبقات الشعب لافتأ إلى أنه كان يغنى للفنان محمد العزبى  منذ أن  كان فى المرحلة الجامعية.

ولفت إلى أن فترة ابتعاد عن الغناء لفترة شهد فيها نغيرات كبرى فى الساحة الفنية عمومأ وكافة المعطيات من الكلمات والألحان واختلفت المقاييس عن الفترات الماضية.

وتابع أنه يرغب بالعودة للغناء مرة أخرى ثم دخوله لعالم التمثيل ، مشير أ إلى أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين  فائدتها الشهرة وسرعة انتشار الأعمال الفنية ، ولكن أضرارها عدم السيطرة على  نشر أى محتوى. 
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