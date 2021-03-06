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بائع اكسسورات في سقارة يتحدث 10 لغات أجنبية.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 12:17 ص
اكسسورات
اكسسورات
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شيرين عادل
قال  محمد زهران، من سكان منطقة سقارة بالجيزة مؤهل متوسط ثم عمل فى منطقة الأهرامات منذ 20 عامأ وكان يبيع الاكسسوار الحريمى وكان لا يتقن اللغة الانجليزية وقتئذ.

وأوضح زهران، خلال استضافته ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة، أنه بدأ يوميا بكتابة كلمة انجليزي وحفظها ثم بدأ بتطبيقها عمليأ إلى أن نجح في اتقان 10 لغات.

وأشار إلى أنه بدأ عمله وعمره 32 عاما، وكان يحمل مؤهل فوق متوسط وبدأ تعلم اللغة الانجليزية وأعقب ذلك اتقانه لعدد من اللغات الأوروبية الأخرى عن طريق الممارسة والتحدث مع الاجانب.

وتحدث بائع الاكسسورات بـ 10 لغات أوروبية بطلاقة على الهواء ومنها الانجليزية، الايطالية، الكورية، الألمانية، الروسية، المجرية، والأسبانية .
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