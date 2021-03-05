دبلوماسي سابق: أوروبا الجار التاريخي الأقرب جغرافيا لمصر.. وقادتها يعتبرون استقرارنا محور أمان لقارتهم

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السفير يمثل دولة لها عنق تاريخي وصاحبة حضارة وقيم وأخلاق، مضيفا انه تستند الدبلوماسية على مباديء وتعنل على الحفاظ على حقوقها وحقوق الآخرين ولا تتدخل في شئون أحد.





وأضاف حجازي، في حواره مع الاعلامي أحمد الدريني، خلال تقديمه برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الجمعة، أن الدبلوماسية المصرية جيش له أدوات مختلفة، متابعا أن الدبلوماسي جندي محارب من أجل وطنه يستخدم أحدث أدوات العلم لخدمة أهداف بلاده.





وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أوروبا الجار التاريخي الأقدم لمصر، وشمال أفريقيا لها روابط تاريخية اصيلة بأوروبا، لافتا إلى أن قارة أوروبا هي الجار التاريخي الأقرب جغرافيا الي مصر.



