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دبلوماسي سابق: أوروبا الجار التاريخي الأقرب جغرافيا لمصر.. وقادتها يعتبرون استقرارنا محور أمان لقارتهم

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:28 م
السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
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عادل نصار
قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السفير يمثل دولة لها عنق تاريخي وصاحبة حضارة وقيم وأخلاق، مضيفا انه تستند الدبلوماسية على مباديء وتعنل على الحفاظ على حقوقها وحقوق الآخرين ولا تتدخل في شئون أحد. 

وأضاف حجازي، في حواره مع الاعلامي أحمد الدريني، خلال تقديمه برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الجمعة، أن الدبلوماسية المصرية جيش له أدوات مختلفة، متابعا أن الدبلوماسي جندي محارب من أجل وطنه يستخدم أحدث أدوات العلم لخدمة أهداف بلاده.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أوروبا الجار التاريخي الأقدم لمصر، وشمال أفريقيا لها روابط تاريخية اصيلة بأوروبا، لافتا إلى أن قارة أوروبا هي الجار التاريخي الأقرب جغرافيا الي مصر. 

وفي السياق نفسه أشار السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن ومصر محور استقرار أوروبا وشريك استراتيجي اساسي لأوروبا ومعانا الأمن والاستقرار الذي تناسده أوروبا، وقادة أوروبا يعتبرون استقرار مصر محور امان لقارتهم.
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