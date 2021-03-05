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رياضة

أبوجبل يحتفل بعيد ميلاد شيكابالا

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:44 م
ابوجبل وشيكابالا
ابوجبل وشيكابالا
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مصطفى كرم

احتفل محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك بعيد ميلاد صديقه محمود عبد الرازق شيكابالا.

ونشر أبو جبل، عبر حسابه بتويتر صورة له مع شيكابالا وعلق عليها قائلا: " عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".

ويحتفل اليوم الجمعة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وسط نادي الزمالك بعيد ميلاده الـ ٣٥ حيث إنه من مواليد ٥ مارس عام ١٩٨٦.

ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، غدا السبت، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الزمالك وصلت أول أمس إلى تونس، وتوجه الفريق أمس لأداء مرانه الأول وسط حراسة أمنية مشددة لتأمين الفريق.

ونجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بالمباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.

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