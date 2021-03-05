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مساعد الخارجية الأسبق: الدبلوماسية المصرية قادت معركة كبيرة في أوروبا بعد ثورة ٣٠ يونيو

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:29 م
ثورة ٣٠ يونيو
ثورة ٣٠ يونيو
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عادل نصار
كشف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كواليس تعامل الدبلوماسية المصرية مع قادة دول قارة أوروبا بعد ثورة ٣٠ يونيو. 

وأضاف حجازي، في حواره مع الاعلامي أحمد الدريني، خلال تقديمه برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الجمعة، أن الدبلوماسية المصرية قادت معركة كبيرة في أوروبا بعد ثورة ٣ يونيو، مشيرا الي الدبلوماسية المصرية ناجحة وتحقق أهدافها. 

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السفير يمثل دولة لها عنق تاريخي وصاحبة حضارة وقيم وأخلاق، مضيفا انه تستند الدبلوماسية على مباديء وتعنل على الحفاظ على حقوقها وحقوق الآخرين ولا تتدخل في شئون أحد. 

وتابع السفير، أن الدبلوماسية المصرية جيش له أدوات مختلفة، متابعا أن الدبلوماسي جندي محارب من أجل وطنه يستخدم أحدث أدوات العلم لخدمة أهداف بلاده.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أوروبا الجار التاريخي الأقدم لمصر، وشمال أفريقيا لها روابط تاريخية اصيلة بأوروبا، لافتا إلى أن قارة أوروبا هي الجار التاريخي الأقرب جغرافيا الي مصر. 

وفي السياق نفسه أشار السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن ومصر محور استقرار أوروبا وشريك استراتيجي اساسي لأوروبا ومعانا الأمن والاستقرار الذي تناسده أوروبا، وقادة أوروبا يعتبرون استقرار مصر محور امان لقارتهم.
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