فقيه دستوري: صناعة التشريعات في خطر وتعرقل سير العدالة في مصر

أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، أنه تم إضافة 34 مادة عام 2007 تعطي اختصاصات دستورية كاملة لمجلس الشوري بالمسمى القديم، وتم إلغاء مجلس الشيوخ بعد هذه الفترة، وكان مجلس الشيوخ يمتلك سمعة شعبية سيئة قبل 2011.





وأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه يكفى على مجلس الشيوخ أن يكون لها اختصاصات اقتراحات لمشروعات قوانين وابحاث ودراسات، لأننا نحتاج علماء لتقييم الوضع الحالي وإضفاء قيمة للمجلس، موضحًا أن التغييرات في أسماء المجالس التشريعية هي ثقافيًا فقط، والممارسات الثقافية تصلح ما تفسده السياسة.





وأوضح أن صناعة التشريعات في خطر؛ نظرًا لوجود تشريعات رد الفعل ووليدة اللحظة ولا تحل المشكلات، مؤكدًا أن التشريعات أدت إلى عرقلة سير العدالة في مصر، داعيًا مجلس الشيوخ بأن تكون قضايا مصر ملفات مفتوحة، وهناك فرصة أن المجلسين يمتلكون خبراء لتطوير الحياة البرلمانية في مصر.