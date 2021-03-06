كفيفة ومصابة بالسرطان.. خلود تتحدى المستحيل وهذا هو حلمها الوحيد.. فيديو وصور

"الإعاقة فى الفكر وليست فى الجسد" أثبتت خلود أنها قادرة على تطبيق هذه المقولة على أرض الواقع واستطاعت بالصبر والتحدى أن تصنع من إصابتها بمرض السرطان و إعاقتها البصرية نافذة تطل بهم نحو مستقبل أفضل، لتحقق أحلامها وتحول نظرات الشفقة إلى الانبهار.

إنها صاحبة الهمة العالية والإرادة الحديدية ذات الـ١٩ عامًا، بنت مركز إدكو بمحافظة البحيرة، خلود عبده سامي، التي لم تقف الإعاقة البصرية و إصابتها بمرض السرطان في طريق إرادتها، فأصرت على التحدي والتفوق في عدة مجالات.

وعشقت خلود الفن كهواية وأصبح سلاح إضافي مع دراستها للتغلب علي مرضها وأن تحقق حلمها حتى تصبح محامية في المستقبل للدفاع عن الفقراء.

ولا تزال إرادة خلود الحديدية تقودها إلى المزيد من النجاح ، وهي على قناعة تامة وإيمان راسخ بأن الإعاقة هي إعاقة الإرادة لا الجسد، وتقول في هذا الصدد لـ "صدي البلد"، إن ما حققته من نجاح أمام مرضها و إعاقتها جاء أولًا بالتوكل والثقة بالله عز وجل ومن ثم بمساعدة ودعم والدتها التي ترى الحياة بعينها.

وأوضحت خلود، أنها خضعت منذ نعومة أظافرها للعديد من العمليات الجراحية لاستئصال الورم ولكن كل المحاولات انتهت بالفشل، مؤكدة أنها راضيه بقضاء الله وقدره وإنها كانت ومازالت تواجه ألمها بعزيمتها وقوة إيمانها بالله، قائله :" سلاحي الوحيد الدعاء والأمل في الله".

وأضافت:" تعرضت كتير للتنمر من بعض الأصدقاء والجيران بسبب إعاقتي ، لكن عمري ما يأست، إذا كنت حالة خاصة فذلك لأنني خاصة عند الله عز وجل، قلبي كله أمل لان ربنا موجود معايا بيدعمني في كل خطوة في حياتي سواء في مواجه مرضى أو تحقيق حلمي".

وتابعت:"لدي العديد من الأحلام والطموحات وأبرزها فأنا أحلم أن أصبح محامية كبيرة للدفاع عن الفقراء، و بجانب ذلك أمارس هوايتي في تعلم الموسيقى لكي أصبح مدربة لتعليم وتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة على إستكمال أحلامهم بدون يأس".

وأشارت إلى أنها ستظل تسعى حتي تحقق حلمها الأول وهو التغلب على مرض السرطان ثم تحقيق باقي أحلامها في الحياة، قائله :" حتى لو ربنا كاتب عليا عدم الشفاء من مرض السرطان، هفضل عندي أمل وشغف واعيش كل لحظة في حياتي برضا واحقق حلمي وأكون مصدر فخر لوالدتي ".

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