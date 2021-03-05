نائب رئيس جامعة حلوان يكشف مصير الطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا

كشف الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، عن الإجراءات الطبية التي اتبعتها الجامعة فى حالة الطلاب الذين أشتبه إصابتهم بفيروس كورونا.





قال الدكتور حسام الرفاعي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الجامعة قد حولت 12 طالب الذين أشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا الى غرف العزل المجهزة لحين اتخاذ التدابير اللازمة للمغادرة بعد الكشف عليهم من قبل المختصيين وكتابة التقرير الطبى اللازم لهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالإضافة إلى المتابعة الدورية له وسوف يتم عزل هولاء الطلاب منزلي أو متابعتهم فى المستشفي وذلك طبقا لحالتهم .





وأضاف "الرفاعي" أن الامتحانات تسير بانتظام دون تعطل و توفير الجامعة كافة التسهيلات للطلاب للحرص على سلامتهم من خطر فيروس كورونا، ونوه إلى إنه تم فتح ٢٤ منفذًا لدخول وخروج الطلاب بالجامعة لتجنب لإزدحام أثناء الدخول والخروج من الحرم الجامعى ومنع تكدسهم، مؤكدا على فتح هذه المنافذ قبل بدء الامتحانات بساعتين.





وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، انه تم فتح ٢٤ منفذًا لدخول و خروج الطلاب بالجامعة تجنبا للازدحام أثناء الدخول والخروج من الحرم الجامعى، مؤكدا على فتح هذه المنافذ قبل بدء الامتحانات بساعتين .



