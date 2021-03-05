ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان يكشف مصير الطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:32 م
الدكتور حسام الرفاعي
الدكتور حسام الرفاعي
Advertisements
إسلام خالد
كشف الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، عن الإجراءات الطبية التي اتبعتها الجامعة فى حالة الطلاب الذين أشتبه إصابتهم بفيروس كورونا.

قال الدكتور  حسام الرفاعي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الجامعة قد حولت 12 طالب الذين أشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا الى غرف العزل المجهزة لحين  اتخاذ التدابير اللازمة للمغادرة بعد الكشف عليهم من قبل المختصيين وكتابة التقرير الطبى اللازم لهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالإضافة إلى المتابعة الدورية له وسوف يتم عزل هولاء الطلاب منزلي أو متابعتهم فى المستشفي وذلك طبقا لحالتهم .

وأضاف "الرفاعي" أن الامتحانات تسير بانتظام دون تعطل و توفير الجامعة كافة التسهيلات للطلاب للحرص على سلامتهم من خطر فيروس كورونا، ونوه إلى إنه تم فتح ٢٤ منفذًا لدخول وخروج الطلاب بالجامعة لتجنب لإزدحام أثناء الدخول والخروج من الحرم الجامعى ومنع تكدسهم، مؤكدا على فتح هذه المنافذ قبل بدء الامتحانات بساعتين.

 وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، انه  تم فتح ٢٤ منفذًا لدخول و خروج الطلاب  بالجامعة تجنبا للازدحام أثناء الدخول والخروج من الحرم الجامعى، مؤكدا  على فتح هذه المنافذ قبل بدء الامتحانات بساعتين .

وأضاف نجم ان جامعة حلوان اتفقت مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للدفع بقطارات إضافية  من محطة حلوان تكون مخصصة لطلاب الجامعة بعد خروجهم من لجان الامتحانات لتقليل الكثافات بمترو الأنفاق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منع الزحام.. جامعة حلوان تتخذ قرارا عاجلا

حقوق حلوان توقف التعامل مع الطلاب فى أيام الامتحانات.. تفاصيل

عميد آثار القاهرة: انتهاء تصحيح الامتحانات في نفس يوم أدائها

رئيس جامعة حلوان يعلن عن قرارات مهمة للتيسير على الطلاب أثناء فترة الامتحانات

رئيس جامعة حلوان : قطارات مترو إضافية لخدمة الطلاب خلال الامتحانات

جامعة حلوان في أسبوع.. تبدأ عقد الاختبارات الإلكترونية بكلية التمريض .. ورئيس الجامعة يعلن قرارات مهمة للتيسير على الطلاب أثناء فترة الامتحانات

ترشيحاتنا

حول الضحايا لأشلاء.. انفجار إطار النقل أدى لانقلابها على الميكروباص في حادث الكريمات

بـ ميكرو جيب.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

8 طلقات.. مقتل مصري وإصابة آخر في السعودية .. صور

منة فضالي عن تمثيل ياسمين صبري : بنوتة قمر وبس

شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث طريق الكريمات

بعد مباراة ماراثونية .. الأهلي يهزم الزمالك بقمة مباريات دوري سوبر رجال السلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار وأنواع بروتين الشعر

مغذية وصحية.. طريقة تحضير فطائر البطاطس بخطوات سهلة

7 عادات غذائية للحفاظ على الرشاقة وإنقاص الوزن