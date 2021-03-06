يسعان 2303 سيارات.. محافظة القاهرة تطرح جراجي التحرير وعمر مكرم للاستغلال

أعلنت الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات، عن بيع وحدات سكنية ومحلات تجارية وطرح حق استغلال جراج و محلات تجارية بحى وسط القاهرة وأحياء السلام أول وثانى ومصر الجديدة وحي الأسمرات.









وأعلنت عن جلسة مزاد الأحد الموافق 21 مارس بمركز شباب أهالينا 2 من شارع جمال عبد الناصر بمدينة السلام وتشمل ما يلي:





1- سيتم طرح حق استغلال وتشغيل وتطوير وصيانة لمدة 3 سنوات لجراجي التحرير وعمر مكرم بمساحة إجمالية 78904 أمتار مربعة تقريبا سعة 24 أتوبيسًا و2303 سيارات، تأمين دخول المزاد 250 ألف جنيه وثمن كراسة الشروط 499 جنيها.









2- طرح حق الاستغلال لمدة 10 سنوات لمول وجراج البستان التجارى بمسطح تجارى وإدارى 14 ألف متر مربع وجراج يسع 940 سيارة - تأمين دخول المزاد مليون و625 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 499 جنيها.





تطلب كراسة الشروط بها جميع التفاصيل من الإدارة العامة للأملاك على ان يلتزم المتقدم للمزاد بجلسة المزاد والتي قام بشراء كراستها و عدم الحضور في غير الموعد المحدد له بكراسة الشروط التي قام بشرائها بديوان عام المحافظة – عابدين – القاهرة : 23910419.