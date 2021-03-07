رأسه فقط يتحرك.. والدة شاب معاق تناشد الرئيس مساعدتهم

شاءت الأقدار أن يولد عبد الفتاح فؤاد محمد، 21 عاما، بعجز كامل، حيث لا يحرك سوى رأسه ويعيش مع شقيقيه ووالدته التى تحملت المسئولية عقب وفاة والده.











تقيم العائلة بجوار فرن عيش بقرية اليوسيفية التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، ولا يوجد لهم مصدر دخل.









الأب متوفى منذ ١٤ عاما والأم أرملة ومعها غيره اثنان من الأبناء أحدهما طالب والكبير ترك المدرسة من أجل أن يعولهم.











وتروى والدته زينب مصباح، ٥٤ عاما، مأساتها لـ "صدى البلد": "توفي زوجى منذ ١٤ عاما وتكاليف العلاج ومصاريف عبد الفتاح كثيرة، فالمعاش لا يكفى ولا أستطيع العمل وأتركه لوحده وللأسف ليس لدينا مصدر رزق".









وأضافت الأم المكلومة: "ابني بيغمي عليه أحيانا ولازم ابقى بجواره وابنى الكبير ساب التعليم وهو فى الإعدادية وراح اشتغل فى العاشر وأخوه الصغير فى ثانوى زراعى وعايزاه يكمل تعليمه".







