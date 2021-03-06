بتكلفة 120 مليون جنيه.. وزارة الشباب: تطوير 54 مركز شباب بالقرى الأكثر احتياجا.. فيديو

قال الدكتور عبدالله الباطش، منسق حياة كريمة بوزارة الشباب والرياضة، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.





وأضاف "الباطش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الشباب والرياضة تتكاتف مع جميع مؤسسات الدولة الوزارات والهيئات لتطوير القري الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أنه من المنتظر تطوير أكثر من 54 مركز شباب بتكلفة تصل إلى 120 مليون جنيه في القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة.





وأوضح أن هناك خطة مستقبلية للتعاون مع وزارة التربية والتعليم للاستفادة من مراكز الشباب الموجودة في القري والمدارس، مردفا أنه يتم حاليا اكتشاف الأماكن المتاحة في القري للاستفادة منها كمنشأ رياضي تعليمي خدمي.





وأكد أن وزارة الشباب والرياضة قد وضعت المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى نصب عينيها لإحداث نقلة نوعية فى تطوير القرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين لا سيما مراكز الشباب، بما يسهم في رفع كفاءة هذه المراكز لتقوم بدورها الرياضي والثقافي التنويري، موضحا أن المبادرة تستهدف أيضا تطوير أنشطة مراكز الشباب وبرامجها وتحويلها لمراكز خدمة مجتمعية تحقيقا لرؤية واستراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي بخلق جيل جديد يساهم بالبطولات العالمية والدولية.



