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منتجع صحي وسينما ومطاعم .. فضاء حلوان تكشف تفاصيل أول فندق فضائي في العالم

السبت 06/مارس/2021 - 12:35 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد البكري، مدير مركز الفضاء بجامعة حلوان، أنه في الماضي كانت الأشياء التي نستخدمها من الخيال العلمي.

وتحدث خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولى، إن أول فندق في الفضاء يضم مطاعم ويمكن أن تعمل محطة Voyager، التي طورتها شركة Orbital Assembly Corporation (OAC)، في وقت مبكر من عام 2027، مع البنية التحتية المبنية في مدار حول الأرض.

وستكون المحطة الفضائية على شكل دائرة كبيرة، وستدور لتوليد جاذبية اصطناعية ستوضع على مستوى مماثل للجاذبية الموجودة على سطح القمر.

وسيشمل فندق Voyager Station العديد من الميزات التي قد تتوقعها من سفينة سياحية، بما في ذلك المطاعم ذات الطابع الخاص، والمنتجع الصحي والسينما. و٤٠٠ غرفة للنزلاء، منوها أن الفندق متوقع تشيده خلال ٦ سنوات .

من المقرر أن يبدأ العمل في أول "فندق فضائي" في العالم، في مدار أرضي منخفض عام 2025، وسيكون مجهزا بمطاعم وسينما ومنتجع صحي وغرف تتسع لـ 400 شخص.
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