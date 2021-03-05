مش رومانسى.. زوجة إدوارد: عصبيته الشديدة أهم عيوبه

قالت فيفيان، زوجة الفنان إدوارد، إن عصبيته الشديدة عيب كبير فى طباعه ولابد من إعطاء فرصة للتحدث معه بعد ذلك منعأ للمشاجرات ، أما بالنسبة إليها فهى لا تتحدث مطلقأ عند استيقاظها من النوم بل تأخذ قسطأ من الهدوء وتتناول كوبأ من الشاى فى البداية .





وأضافت "فيفيان"، خلال استضافتها ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن زوجها ليس رومانسى على الإطلاق وهوايتهما المشتركة هو مشاهدة التلفاز ، والمغامرات فى السفر ، لافتة إلى انها أول أكلة تناولها زوجها منها كانت ساندويتش جبنة ب الطماطم .





ولفتت إلى أن زوجها ليس رجلا تقليديا على الإطلاق ولكنه يفضل الملابس الكلاسيك والألوان المبهجة ، مؤكدة أن زوجها متعب للغاية خاصة فى شراء الملابس فى حالة إهدائه إياها ويفضل أن يشترى ملابسه بنفسه .







