ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مش رومانسى.. زوجة إدوارد: عصبيته الشديدة أهم عيوبه

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:42 م
زوجة إدوارد
زوجة إدوارد
Advertisements
شيرين عادل
قالت فيفيان، زوجة الفنان إدوارد، إن عصبيته الشديدة عيب كبير فى طباعه ولابد من إعطاء فرصة للتحدث معه بعد ذلك منعأ للمشاجرات ،  أما بالنسبة إليها فهى لا تتحدث مطلقأ عند استيقاظها من النوم بل تأخذ قسطأ من الهدوء وتتناول كوبأ من الشاى فى البداية .

وأضافت "فيفيان"، خلال استضافتها ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة  ، أن زوجها ليس رومانسى على الإطلاق  وهوايتهما المشتركة هو مشاهدة التلفاز ، والمغامرات فى السفر ، لافتة إلى انها أول أكلة تناولها زوجها منها كانت ساندويتش جبنة ب الطماطم .   

ولفتت إلى أن زوجها ليس رجلا تقليديا على الإطلاق ولكنه يفضل الملابس الكلاسيك والألوان المبهجة ، مؤكدة أن زوجها متعب للغاية خاصة فى شراء الملابس فى حالة إهدائه إياها ويفضل أن يشترى ملابسه بنفسه . 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مشكلة الشتاء .. حلول للنعاس أثناء ساعات النهار

سامح حسين فى إطلالة غريبة على شاطئ البحر.. شاهد

ادوارد يحتفل بعيد ميلاد زوجته بطريقة رومانسية

بصورة مع زوجته وأولاده.. سامح حسين: كل عيد حب وأنتم حبايبي

في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان

شاهد.. أحدث ظهور لـ سامح حسين على إنستجرام

ترشيحاتنا

مدينة عربية تعلق الصلاة في المساجد لمواجهة كورونا

10 صور من حادث الكريمات .. مصرع وإصابة 23 شخصًا في تصادم سيارة نقل بـ ميكروباص

عمرو الليثى يدخل فى نوبة بكاء على الهواء

5 أطفال و6 سيدات مجهولو الهوية .. أسماء ضحايا حادث الكريمات

محاولات لإنعاش القلب .. ننشر التقرير الطبي لواقعة إطلاق النار على مصرييَن بـ السعودية

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الأسود قبل النوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغذية وصحية.. طريقة تحضير فطائر البطاطس بخطوات سهلة

7 عادات غذائية للحفاظ على الرشاقة وإنقاص الوزن

تعرف على أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور