توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 6/3/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا





كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 6 مارس- اذار 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بو.



:برج الحمل

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تغييرات جوهرية وجذرية في محيطك المهني، أبشرخيرًا

عاطفيًا: تمارس سحرك وتلفت الآخرين بشخصيتك الجذابة، وتعجب بشخص يأسرك من اللحظة الاولى

صحيًا: تشعر بتشنّج الأعصاب بين وقت وآخر وقد تشعر أحيانًا بالكآبة من لا شيء



برج الثور:

مهنيًا: استفد من علاقاتك الخاصة والعامة لتعزيز موقعك العملي، لكن إياك واستغلال الآخرين

عاطفيًا: يشهد هذا اليوم بعض التذمّر من الشريك، لأن تصرفاتك الأخيرة دفعته إلى القيام بردة فعل حاسمة في هذا الاتجاه

صحيًا: التنبه إلى نوعية المكوّنات في بعض الأطعمة ضروري جدًا







برج الجوزاء:

مهنيا: قد يطرح عليك زميل قديم بعض الأفكار المميزة، لكن لا تتسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كامل التفاصيل

عاطفيًا: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتعنًا بما سيقدمه من اقتراحات

صحيًا: تضع الخط المناسب لتصرفك مع مرور الأيام، وصحتك المتقلبة تفرض عليك الاهتمام بها أكثر





برج السرطان:

مهنيًا: مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك الى دائرة الضوء مجددًا

عاطفيًا: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة بالشريك، ما يترك انعكاسات إيجابية إضافية ويولّد ارتياحًا

صحيًا: تؤثر الضغوط في صحتك، أنت بحاجة إلى المزيد من الراحة الجسدية، خذ قسطًا كبيرًا من النوم أو الاسترخاء







برج الاسد:

مهنيًا: تحتفل بنجاح أحد مشاريعك المهنية وتقرر المضي في مشاريع أخرى

عاطفيًا: يوم جميل مع الشريك يستحق التوقف عنده، ومن الأفضل تقديم تنازلات طفيفة

صحيًا: التيارات الفلكية تساعدك للخروج من أي أزمة بأسرع وقت ممكن

برج العذراء:

مهنيًا: تتمتع باستقرار مادي، وتزدهر أعمالك وتلاقي أرباحًا غير متوقعة تذهلك

عاطفيًا: مواقف غير مبرّرة من الشريك، بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيرًا منك

صحيًا: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّرة، ويستحسن أن ترتاح

:برج الميزان

مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بترقية أو بمكافأة في مجال عملك، وتكون الأجواء سعيدة جدًا

عاطفيًا: نقاش جدّي مع الشريك لبحث شؤون المستقبل، وذلك سببه التفاهم الكبير بينكما

صحيًا: تعامل مع صحتك بحكمة من أجل استرجاع رشاقتك، ولا تنفعل مهما حاول الآخرون استفزازك

برج العقرب:

مهنيًا: يطرأ جديد قد يسهل عملك اليوم ويساعدك على إجراء التعديلات في برامجك

صحيًا: اتباع نظام غذائي جيد يبعدك عن المشكلات الصحية على المدى المنظور

صحيًا: تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية ومضادات التأكسد، مثل الخضار

برج القوس:

مهنيًا: يحملك هذا اليوم إلى بعض التفكير الجدي في موضوع وجودي وحياتي مهم جدًا

عاطفيًا: تحاشَ إحراج الشريك ما دامت الأمور لم تصل إلى طريق مسدود، لأن عواقب ذلك قد لا تحتملها لاحقًا

صحيًا: حان الوقت لحسم وضعك الصحي، فالمستقبل غير مطمئن إذا استمرت الأمور على هذا النحو

برج الجدي

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى تحصين جبهتك الداخلية ومواجهة المصطادين في المامء العكر

عاطفيًا: لن تجدي محاولات الشريك للضغط عليك لأنك صلب وعنيد، لكن يجب أن تتعامل مع الأمر بروية

صحيًا: بعض الوقاية مفيد في كثير من الأحيان، وهذا ما قد تلمسه في غضون الأيام المقبلة

برج الدلو:

مهنيًا: تعاود نشاطك المعتاد وتصوب أوضاعك المهنية وتساعد بعض الزملاء على إيجاد قواسم مشتركة مع المحيط

عاطفيًا: عليك تصحيح بعض الشوائب مع الشريك، فهو الى جانبك دائمًا

صحيًا: حافظ على الغذاء الصحي المتّبع، فهو أكثر فائدة في الأيام المقبلة

برج الحوت:

مهنيًا: تكون على موعد مع خبر سارّ يريح أعصابك، وتتاح لك فرص كبيرة غير متوقعة

عاطفيًا: الشريك حساس جدًا، وهذا يفرض عليك مراجعة حساباتك سريعًا لئلا تدفع الأمور نحو مزيد من التعقيد

صحيًا: تحديد نوعية الطعام مهمة جدًا وتساعدك لاستعادة رشاقتك السابقة.