تنمية المشروعات: تشغيل الشباب فى قرى حياة كريمة خلال تطويرها.. فيديو

قال محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز مسئول عن التنمية الاقتصادية في مبادرة تطوير الريف.





وأضاف "عبدالملك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنمية الاقتصادية ضرورة أساسية مع هذه الكم الهائل من المشروعات التي تتم في مختلف القري والمحافظات، لذا كام من الضروري توفير واتاحة فرص عمل لأبناء هذه القري.





وأوضح رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات،: "لكي تكون هناك حياة كريمة حقيقة للقري لابد أن تكون المشروعات مقامة لأصحاب المهن والحرف الذين يعيشون فيها"، مردفا: "سيتم رفع كفاءة العمالة في القرى عن طريق مراكز الخدمات المختلفة".





وأشار رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات،: "الجهاز يسعى تشغيل أبناء هذه القري في كافة المشروعات التي تتم على أرضها"، لافتا الى انه جارى "التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة القوى العاملة لتشغيل أبناء القرى في كل المشروعات التي تتم على أرض هذه القرى".



