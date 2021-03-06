السعودية .. إحباط محاولة تهريب 1.5 طن حشيش

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إحباط محاولة تهريب 1.5 طن حشيش في محافظة شرورة جنوبي المملكة.





وقال المتحدث باسم حرس الحدود السعودي المقدم مسفر بن غنام القريني، إن الدوريات البرية بقطاع شرورة التابع لمنطقة نجران تمكنت من إحباط محاولة تهريب 1.5 طن من مادة الحشيش المخدر.





وأشار القريني، إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين في مثل تلك الحالات وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدا أن "رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدا منيعا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته".



