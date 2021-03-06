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توك شو

نور عبد السلام تكشف سر مشاركتها في أغنية لؤلؤ.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشفت المطربة نور عبد السلام، كواليس مشاركتها للغناء في مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر وإخراج محمد سامي.

وقالت نور عبد السلام خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:"قمت بالغناء في مسلسل لؤلؤ بعد ترشيح من الفنان محمد سامي الذي سمع صوتي وأشاد بي".

وتابعت:" كنت مقتنعة إني هأدي أغاني كاميليا لأن في البداية تدربت عليها، ولكن رأوا أن صوتي أقرب لشخصية لؤلؤ، وهذا ما حدث أيضا لـ آية، فكلانا جرب أغاني لؤلؤ وكاميليا".

وفي السياق ذاته قالت المطربة آية خفاجي، :"صوتي كان أقرب لشخصية "كاميليا"، ورغم أنني تدربت على أغاني شخصية "لؤلؤ" فوجئت باختيارهم لي لأداء أغاني شخصية "كاميليا".
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