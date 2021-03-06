بتتجاوز لـ رامى جمال تتخطى مليون مشاهدة .. فيديو

طرح الفنان رامي جمال، أول أغنية خليجية له بعنوان "بتتجاوز" من ألحانه، وكلمات صاحب السمو سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم





وعن أغنية "بتتجاوز" كتب الفنان رامى جمال عبر حسابه الرسمي على تويتر :"في انتظار معرفة رأي الجمهور في تلك التجربة الرائعة والكلمات الأروع واثق في ذوق الجمهور والرقي وطالما انتظرت أن أغني باللهجة الخليجية واللبنانية تحققت الأولي واتمني لها القبول واتمني دعم الجمهور السعودي خاصة والخليجي عامة ودائما وأبدًا الجمهور المصري فهو أول سبب بعد الله في نجاحي".



