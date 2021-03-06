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توك شو

نبيل شعيل: هناك نقاد يهاجمون ما يتم تقديمه وكأنهم هم فقط من يفهمون

السبت 06/مارس/2021 - 12:24 ص
نبيل شعيل
نبيل شعيل
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عادل نصار
قال المطرب الكويتى الكبير نبيل شعيل، "قدمت أغنية "بقالى ساعة" محبة فى مصر، ونوع من التواصل مع جمهوري الحبيب فى مصر، فأنا أحرص من وقت إلى آخر على تقديم أغانى باللهجة المصرية، لاعتزازى بمصر".

وأضاف "شعيل" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى، فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن "الجمهور المصرى رائع ويحب كل ما هو رائع وهو سبب ارتباطه الكبير بأغنية "ما أروعك" وهو أمر يسعدنى بارتباط المصريين بأغانيه، ليس "ما أروعك" فقط لكن هناك العديد من الأغنيات التى أحبها الجمهور المصرى، وصنع ذلك مكانة لى فى قلب الجمهور المصرى".

وتابع المطرب الكويتى الكبير نبيل شعيل، "أغنية "مصر اللى هى"، قدمتها منذ سنوات من إنتاج تليفزيونى الكويت ومصر، لكن ربما القصص التى تتناولها الأغنية جعل الناس يعيدون الاستماع لها خلال السنة الأخيرة، حتى أن البعض ظن إنها أغنية جديدة"، واستطرد أنه "رغم ظروف كورونا والمعاناة التى رايناها خلالها، إلا أننى قدمت 6 أغان فى عام 2020، وسوف أطرح أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة".

وأوضح "شعيل" أنه "أنا اشجع الشباب وأسمع الشباب وجميع الفنانين استمع إليهم واستفيد، وهذه هى ثقافة الفنان الحقيقى"، ولفت "أنا منفتح على جميع الأعمال التى تقدم الآن وأرفض الهجوم عليها، وبعض النقاد الذين يهاجمون ما يقدم وكأنهم هم فقط ما يفهمون، لأن كل وقت وله أغانيه الخاصة، وكل فترة وليها مطربيها وطريقتها الفنية الخاصة".
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