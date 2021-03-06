تقرير إسرائيلي يحذر من هجوم إيراني بطائرات مفخخة من اليمن

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، مساء الجمعة، إن الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة كشفت عن تهديدات بإطلاق إيران مسيّرات مفخّخة من اليمن لاستهداف إسرائيل من خلالها، ردًّا على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.





ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "أجهزة الأمن الإسرائيلية قامت بزيادة التنسيق الاستخباراتي والأمني مع الولايات المتحدة من أجل الحصول على إنذار مبكر تتيح الاستعداد لمواجهة التهديد الذي لم يرد معلومات عن موعده".





وتابعت المصادر أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة زادت من حالة التأهب في المنظومات القتالية والدفاعيّة الجويّة؛ وإطلاق رسائل سريّة وعلنيّة لإيران واليمن بأن عملية كهذه لن تمرّ دون ردّ".





واعتبرت أن الحوثيين لن يكون باستطاعتهم تنفيذ هجمات بهذا المستوى، لافتا إلى أن تقارير أكدت أن إيران نقلت مسيّرات قادرة على تنفيذ هجمات من هذا النوع انطلاقا من اليمن.



