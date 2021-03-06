بـ فستان مشجر قصير.. شيما الحاج تستعرض جمالها في أحدث ظهور

حرصت الفنانة شيما الحاج، علي مشاركة جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وظهرت شيما الحاج بإطلالة جذابة مرتدية فستان حمالات عاري الكتفين مشجر باللون الابيض وتركت خصلات شعرها بطريقة ناعمة أعلى الكتف لإبراز أنوثتها الجذابة ومن الناحية الجمالية، وضعت المكياج المرتكز على الألوان التي تبرز جمالها.





وعلقت شيما الحاج علي الصور قائلة "أن تكون طبيعيآ أجمل بكثير من أن تكون متكلفآ فالطبيعة أجمل مافي الوجود من أجمل أماكن الطبيعة في فرانسيسيكو كاليفورنيا".



ويعرض حاليًا للفنانة شيما الحاج مسلسل سكن البنات وتجسد في المسلسل دور "ليلى"، فتاة تمتلك مصنعًا للملابس وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.





مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، مسلسل سكن البنات تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر رياحنة محمد نجاتي هاجر الشرنوبيي وحسني شتا أحمد جمال سعيد منه فضالي.





