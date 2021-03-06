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أخبار العالم

المواطن أولًا.. إعلامية كويتية: الرئيس السيسي يحرص على صحة المصريين بشكل غير طبيعي

السبت 06/مارس/2021 - 01:39 ص
الرئيس المصري عبد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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ميس رضا

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنحه الضوء الأخضر لتنفيذ أكبر مشروع صحي وعلمي وهو مشروع "جينوم"، الذي  يهدف إلى معرفة جينات المصريين ويسهل من تشخيص الأمراض بسهولة وبالتالي علاجها، فضلًا عن التنبؤ بالأوبئة وتحديد طرق مواجهتها.


ولفتت "الرشـيد"، في تصريحات خـاصة لـــ" صدى البلد"، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في مجالات البحث العلمي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يولى اهتمامًا كبيرًا بملفي الصحة والتعليم وتمثل صحة المواطن المصري أولوية كبيرة عنده، وظهر ذلك جليًا من خلال الحملات الصحية والمبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة بأمر منه للقضاء على الأمراض المتوطنة والسارية مثل حملة القضاء على فيروس سي  وبالفعل نجحت مصر في القضاء عليه في 2020، وغيرها من المبادرات الأخري. 


وأشارت الإعلامية الكويتية، إلى أن موافقة الرئيس السيسي على هذا المشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته نحو 2 مليار جنيه،يعني بدء التنفيذ والشروع فيه، ما يعد قفزة علمية، مؤكدة على أهميته ومرجعية هذا المشروع في تحديد الأمراض الوراثية.

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