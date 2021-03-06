ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: نشاطات إيران النووية خطر على أمننا القومي

السبت 06/مارس/2021 - 01:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، إن نشاطات إيران النووية والصاروخية ودعمها للإرهاب لا تزال تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف أوستن في تصريحات لشبكة "أيه.بي.سي"الأمريكية: "لا نزال نقيم المسؤول عن الهجوم الصاروخي الأخير على قاعدة عين الأسد في العراق". 

وتابع: " إذا قررنا الرد على هجوم قاعدة عين الأسد فسيكون ذلك في الزمان والمكان اللذين نختارهما".

وقاعدة عين الأسد (القادسية سابقًا) تعد ثاني كبرى القواعد الجوية العسكرية بالبلاد بعد "بلد الجوية"؛ إذ تعد مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.

وتتسع القاعدة لـ5 آلاف عسكري مع المباني اللازمة لإيوائهم مثل الملاجئ والمخازن المحصنة والثكنات وملاجئ محصنة للطائرات ومرافق خدمية أخرى.

وفي نهاية عام ٢٠١٤ ضمت القاعدة ٣٠٠ جندي ومدرب ومستشار أمريكي وطائرات للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق: الأهلي لم يحسم رحيل كهربا حتى الآن.. فيديو

طلب إيدي بسرعة.. زوجة يوسف الشريف تروى قصة ارتباطهما

شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث طريق الكريمات

بـ فستان مشجر قصير.. شيما الحاج تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بعد فوز الأهلي على الزمالك .. ترتيب دوري سوبر السلة

المواطن أولًا.. إعلامية كويتية: الرئيس السيسي يحرص على صحة المصريين بشكل غير طبيعي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة بوجاتي فيرون المزيفة التي تحمل لقب بوجاودي

حداد.. مفاجأة صادمة لعروس من أهل زوجها في حفل زفافهما | صور

أضرار وأنواع بروتين الشعر