طريقة مذهلة.. التقاط سكرين شوت لصفحة بالكامل على iPhone | صور





التقاط صفحة كاملة اسكرين شوت





في مقطع فيديو سريع الانتشار شاهده أكثر من ثلاثة ملايين شخص، تقول امرأة تدعى شيرلي: "إنه أفضل يوم في عمري عندما اكتشفت كيفية تصوير صفحة كاملة من الويب وحفظها كملف pdf".





بعد التقاط لقطة شاشة (اسكرين شوت) للصفحة، نقرت شيرلي على صورة المعاينة التي برزت في الزاوية.





بمجرد النقر فوق الصورة، سلطت شيرلي الضوء على كيفية ظهور علامتي تبويب أعلى الصفحة بعنوان "شاشة" و"صفحة كاملة".





عندما نقرت على صفحة كاملة، سمحت لها العسكرين شوت بالتمرير عبر صفحة الويب بأكملها ثم حفظها كملف PDF.





كما شاركت عدد من النساء الأخريات عدد من الحيل الذكية التي أدهشت المستخدمين، بدءًا من فك تشفير الرسائل المظللة.





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