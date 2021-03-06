ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق التريلا في حادث طريق الكريمات

السبت 06/مارس/2021 - 06:01 ص
حادث طريق الكريمات
حادث طريق الكريمات
Advertisements
ندى حمودة – أحمد مهدي
امرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض سائق السيارة النقل في حادث طريق الكريمات الذي راح ضحيته 18 شخصا وأصيب 5 اخرون على الطب الشرعي لاجراء تحليل مخدرات وبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة وقت الحادث من عدمه.

وقررت النيابة التحفظ على سيارتي الحادث "تريلا وميكروباص" وندب مهندسين فنيين من المرور لفحصهما وبيان التلفيات بهما وسبب وقوع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بإنقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة (سائق – مقيم ببنى سويف) بالطريق المنوه عنه، إنفجر الإطار الأمامى بالسيارة مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيده وإنقلابها وتخطيها الحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق وإصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 5 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".

تم نقل الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات، كما تم ضبط قائد سيارة النقل، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة دون قصد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة شخص.. تصادم 5 سيارات على طريق المنصورة جمصة

ضبط قائد السيارة النقل المتسبب في حادث الكريمات

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص على طريق الكريمات

ترشيحاتنا

ضبط مخدرات مع راكب قادم من أمريكا في مطار القاهرة .. صور

أخبار الزمالك .. تعليق نشاط الكرة فى السنغال يضع الأبيض فى ورطة .. اجتماع باتشيكو مع اللاعبين

احذر.. تناول وجبة واحدة فى اليوم لهذه الأسباب

بعد مباراة ماراثونية .. الأهلي يهزم الزمالك بقمة مباريات دوري سوبر رجال السلة

أخبار الأهلي.. استبعاد كهربا.. سلبية مسحة الفريق.. و19 لاعبا في القائمة لمواجهة فيتا كلوب

منتصف مارس.. الصحة العالمية تكشف موعد إعلان تقرير أصل كورونا في الصين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قطعها.. أب يجول الشوارع ممسكًا برأس ابنته والسبب صادم | صور

انتزعها من صيادين.. تمساح ينقض على سمكة قرش بجوار قارب صيد.. شاهد

وداعا للفضول القاتل.. أذكى طريقة لقراءة رسائل المحادثات المظللة | صور