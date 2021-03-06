إجراء تحليل مخدرات لسائق التريلا في حادث طريق الكريمات

امرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض سائق السيارة النقل في حادث طريق الكريمات الذي راح ضحيته 18 شخصا وأصيب 5 اخرون على الطب الشرعي لاجراء تحليل مخدرات وبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة وقت الحادث من عدمه.





وقررت النيابة التحفظ على سيارتي الحادث "تريلا وميكروباص" وندب مهندسين فنيين من المرور لفحصهما وبيان التلفيات بهما وسبب وقوع الحادث.





تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بإنقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.





على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة (سائق – مقيم ببنى سويف) بالطريق المنوه عنه، إنفجر الإطار الأمامى بالسيارة مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيده وإنقلابها وتخطيها الحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق وإصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 5 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".



