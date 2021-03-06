دبلوماسي ومحب للعمل... 6 مارس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

برج الحوت واحد من الأبراج المائية التى تتسم بالعاطفة الشديدة، و حب الكثير من العمل، شخصيات برج الحوت من الشخصيات المتميزة التى لا يتوقف تميزهم، ويرجع ذلك نتيجة لتاثير علم الأرقام عليهم، لذلك توضح خبيرة الابراج عبير فؤاد فى السطور التالية تحليل شخصية مواليد 6 مارس فى عيد ميلادهم، وتقدم نصيحة فلكية لهم.





شخصية محبة للعائلة

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 6 مارس فإن ذلك يعنى أنك عاطفى وحساس وانفعالى ولديك طبيعة متحمسة، كما أنك ودود وتتعلق بعائلتك، وفى العمل تتميز بمهنية عالية.

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة لمولود 6 مارس تقول له فيها إنك فى هذا العام تميل كثيرًا للعصبية، وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم فى انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية فى التعامل.