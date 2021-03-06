وداعا للفضول القاتل.. أذكى طريقة لقراءة رسائل المحادثات المظللة | صور





الحيلة الأولى (قراءة النصوص المظللة)





لا شيء يثير فضولنا أكثر من إرسال زملائنا رسالة نصية لنا وقد تم تظليل جزء كبير منها، ومع ذلك كشفت مستخدمة تدعى رومانيا على TikTok كيف يمكنك الكشف عن النصوص المخفية في بضع خطوات فقط.





وأوضحت في شريط فيديو متداول، الخطوة الأولى أن تلتقط اسكرين شوت ثم تضغط "حفظ وتعديل لقطة الشاشة".





بعد جعل الصورة على أعلى درجة إضاءة من خلال التعديل، تقوم بعد ذلك بتكثيف الظلال واختيعر إبراز الصورة أيضًا.





بعد ذلك، تقوم بزيادة التباين الذي يسمح لك بقراءة الرسالة التي سبق أن تم تغطيتها بشريط أسود، ومعرفة ما كتب تحتها.





الحيلة الثانية (إرسال رسائل سرية)





بفضل تقنية التعرف على الوجوه، أصبح من الصعب جدًا (ولحسن الحظ أيضا) اقتحام جهاز iPhone خاص بشخص ما هذه الأيام.





ولكن إذا كنت تريد التأكد من أن رسائلك أكثر أمانًا، فقد كشفت Romina أيضًا كيف يمكنك إرسال نصوص "سرية" دون استخدام iMessage أو Whatsapp.





قم بفتح تطبيق الملاحظات واكتب رسائلك، بمجرد القيام بذلك، يمكنك بعد ذلك مشاركة الملاحظة مع أي شخص في جهات الاتصال الخاصة بك وإرسال الرسائل ذهابًا وإيابًا بهذه الطريقة.

بدءًا من فك تشفير الرسائل المظللة إلى إرسال "نصوص سرية"، شاركت إحدى النساء الأذكياء عدد من النصائح والحيل السرية على أجهزة iPhone التي نتمنى أن نعرفها طوال الوقت.