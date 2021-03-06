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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد الممشى السياحي بهضبة أم السيد بشرم الشيخ خلال جولة ليلية

السبت 06/مارس/2021 - 03:37 ص
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يتفقد الممشي السياحي
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ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ليلا يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، خلال جولة ليلية أعمال الإنارة واعمال الرخام والجرانيت والانترلوك بالممشى السياحي بمنطقة هضبة ام السيد بشرم الشيخ الذي يطل على البحر بطول 2 كم، وأعمال المشايات بطول 2 كم وعرض 3.6 متر من الرخام والجرانيت.

يأتي ذلك في إطار التطوير الشامل لهضبة ام السيد بشرم الشيخ لاضافة مقصد سياحي ضمن المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ الساحرة.

تفقد المحافظ طريق نادي الرياضات البحرية بمنطقة هضبة ام السيد بطول 1.7 كم وعرض 30 متر والذي تم الانتهاء من الإنارة و أعمال الرصف والتخطيط والتخطيط، وجاري الانتهاء من اعمال المظلات والمقاعد وانشاء المناطق الترفيهية والتجميلية منها رقعتي شطرنج ضخمة وأعمال تجميلية أخرى.

تشمل الأعمال كفاءة والتوسعة والتجميل وأعمال مشايات على الجانبين بالإضافة لأعمال التجميل والإنارة وإنشاء باركينج، وحارات تهدئة بهدف توفير الدخول والخروج الآمن.
محافظ جنوب سيناء يتفقد الممشى السياحي بهضبة أم السيد بشرم الشيخ خلال جولة ليلية
محافظ جنوب سيناء يتفقد الممشى السياحي بهضبة أم السيد بشرم الشيخ خلال جولة ليلية
محافظ جنوب سيناء يتفقد الممشى السياحي بهضبة أم السيد بشرم الشيخ خلال جولة ليلية
محافظ جنوب سيناء يتفقد الممشى السياحي بهضبة أم السيد بشرم الشيخ خلال جولة ليلية
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