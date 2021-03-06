إليسا تستعيد ذكرياتها مع كليب عكس اللي شايفينها.. فيديو

استعادت الفنانة اللبنانية إليسا ذكرياتها، حيث نشرت مقطع فيديو لها عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، من كليب "عكس اللي شايفينها".





ونشرت اليسا مقطع من الكليب وعلقت "عكس اللي شايفينها" الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد وتوزيع ناصر الأسعد.







طرحت النجمة اللبنانية إليسا الجديد "عكس اللي شايفنها" منذ ثلاثة أعوام عبر تطبيق أنغامي، ضمن ألبومها الأخير "سهرنا يا ليل" الذي تم طرحه آنذاك.





وتجسد إليسا في كليبها الجديد "عكس اللي شايفينها" قصة حياة الراقصة اللبنانية داني بسترس التي توفيت في فترة السبعينيات إثر إطلاق نار عليها في غرفة نومها من مسدس حربي.



