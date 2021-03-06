بـ فستان ستان.. الراقصة لورديانا تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة

تألقت الراقصة البرازيلية، لورديانا، بإطلالة جذابة ، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت لورديانا بإطلالة ساحرة مرتدية توب ستان باللون الأسود مكشوف عاري الكتفين، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة عشوائية، وعلقت "Hello weekend 🖤🔥".





من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر من 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقي.





وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.





ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، وأكدت أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.





وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".





وأشارت إلى أن الأغاني فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.



