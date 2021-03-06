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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائى فى حريق بالفيوم

السبت 06/مارس/2021 - 04:01 ص
حريق بالفيوم
حريق بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قررت نيابة ابشواى بالفيوم، انتداب خبير المعمل الجنائى بمديرية أمن الفيوم لإعداد تقرير عاجل عن الحريق الذى شب فى منزل ومخزن للأعلاف بقرية أبوكساه بمركز أبشواى.


نشب الآن حريق هائل داخل مخزن بقرية أبوكساه التابعة لمركز أبشواي بالفيوم ثم امتد إلى المنازل المجاورة والحماية المدنية تحاول إخماد النيران.


كان اللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم،  قد تلقى إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة أبشواي بنشوب حريق بمخزن بأحد المنازل بقرية أبوكساه التابعة لدائرة المركز.


انتقلت 4 سيارات من الحماية  المدنية إلى مكان  الحريق الذى استمرت النيران به  لأكثر من ساعتين  وساعد على اشتعاله وجود مخزن  للأعلاف وعفش الأرز.


تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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