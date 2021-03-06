ليبيا.. تسريب قائمة أسماء وزراء الحكومة الجديدة

اقترح رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد الدبيبة تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوا وذلك حسبما أعلن مكتبه يوم الجمعة قبل اجتماع يعقده البرلمان يوم الاثنين لمناقشة التصديق على حكومته.





وذكرت الحكومة في بيان إنها اعتمدت في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة، استثمارا للوقت وتفاديًا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي.





وأضافت أنه سيكون من أولويات عمل الحكومة تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.





وتداولت وسائل إعلام ليبية صباح السبت قائمة تضم أسماء وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، كانت قد سلمت لرئيس مجلس النواب يوم الخميس الماضي.



