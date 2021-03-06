دعوى جديدة ضد ترامب في قضية الهجوم على الكونجرس

رفع نائب ديموقراطي في الكونجرس الأمريكي، أمس الجمعة دعوى ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمه التحريض على هجوم الكونجرس.





وكتب النائب إريك سوالويل في بيان له "بسبب عدم قدرته على قبول الهزيمة، شن دونالد ترامب حربا مفتوحة ضد الانتقال السلمي للسلطة" إلى جو بايدن.





وأضاف "لقد كذب تكرارا على مناصريه عبر القول لهم إن الانتخابات سرقت منهم، وأخيرا دعا مؤيديه الى النزول الى شوارع العاصمة الفدرالية واشنطن“ للتظاهر في 6 يناير".





وتشمل الدعوى التي قدمها اريك سوالويل أمام محكمة في واشنطن، أيضا نجل الملياردير الأميركي، دونالد ترامب جونيور وكذلك محاميه رودولف جولياني والنائب مو بروكس.





وكان نائب ديموقراطي آخر في الكونجرس هو بيني تومسون رفع دعوى أيضا ضد ترامب اعتبارا من منتصف فبراير.



