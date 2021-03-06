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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

السبت 06/مارس/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يستضيف فريق الأهلي فريق فيتا كلوب الكونغولي المقرر إقامتها مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة فيتا كلوب كالاتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود وحيد

في خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة

في خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم 19 لاعبًا إلى قائمة الفريق التي من المقرر أن تواجه فيتا كلوب الكونغولي غدًا في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد رمضان بيكهام وأليو ديانج وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.
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