مصر تسجل 579 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة.. والسعودية تعدل الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

شكري يطلع جوتيريس على مقترح مصر بشأن وساطة سد النهضة

البنتاجون: سنرد على هجوم عين الأسد بالعراق وقتما وكيفما نختار

البابا فرنسيس من العراق: جئت حاملًا السلام

أمريكا تعلن تمديد الطوارئ الوطنية بشأن إيران





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 579 حالة جديدة بفيروس كورونا و 45 وفاة، مشيرةً إلى خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 143143 حالة.





وذكرت "الأنباء" أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، على مقترح السودان لوساطة رباعية في ملف سد النهضة، حيث أعرب شكري القلق إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي".





وقالت إن شكري استعرض عناصر المقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان الشقيقة، والذي أيدته مصر لتطوير آلية المفاوضات بهدف إشراك المجتمع الدولي في المحادثات عن طريق تشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتضم أيضًا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات".





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن السعودية أعلنت عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا اعتبارا من الأحد المقبل، مشيرةً إلى ستمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.





وقالت "القبس" إن جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أكد أن الرد على هجوم قاعدة عين الأسد سيكون وقتما وكيفما يختارون، مشيرًا إلى أن "إيران مستمرة في دعمها للإرهاب وتطوير الصواريخ الباليستية وتهديد منطقة الشرق الأوسط".





وأشارت "الراي" إلى أن بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، وصل إلى بغداد أمس الجمعة في أكثر رحلاته الخارجية خطورة منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية العام 2012، قائلًا إنه شعر أن من واجبه القيام بتلك الزيارة "الرمزية" لأن العراق عانى كثيرًا ولفترة طويلة.





وقال البابا فرنسيس أثناء كلمته داخل قصر السلام في بغداد:"جئت حاجًا يحمل السلام باسم المسيح، كم صلينا خلال السنوات من أجل سلامة العراق، والله يصغي دائمًا، وعلينا أن نصغي إليه، وأن نسير إليه، فلتصمت الأسلحة، ولنضع حدًا لانتشارها في كل مكان، لتتوقف المصالح الخاصة، تلك التي لا تهتم بالسكان المحليين".



