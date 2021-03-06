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فن

قلقت من دوري في البداية.. رضا إدريس: أقوم بدور إرهابي في مسلسل الأختيار 2

السبت 06/مارس/2021 - 06:13 ص
صدى البلد
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احمد إبراهيم - شروق حمدى
حلّ الفنان رضا إدريس ضيفًا على موقع صدى البلد، وكشف إدريس عن كواليس وأسرار مسلسل الاختيار 2 المقرر عرضه في موسم رمضان القادم.

وقال رضا إدريس :" بجسد أحد شخصيات الجماعات الإرهابية والجزء الثانى من مسلسل الأختيار قوى جدا وقلقت من دورى لانه جد عكس ادواري المعروفة بـ الكوميدية".

وكان المخرج بيتر ميمي، قد نشر صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر بيتر ميمي خلال الصورة في الصحراء من كواليس تصوير العمل، وعلّق عليها: "وما زالت رحلة البحث عن عربية عماد.. الاختيار٢.. رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله".

وطرح المنتج تامر مرسى البوستر الدعائى الأول لمسلسل "الاختيار2"، وتصدره عدد من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.
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